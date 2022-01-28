НАТО не заинтересована в вооруженном конфликте в Европе - Столтенберг

В Альянсе готовы сесть "за стол переговоров, честных и добросовестных переговоров, переговоров по существу".

НАТО не заинтересована в вооруженном конфликте в Европе. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг в эфире Эхо Москвы, сообщает ТАСС в пятницу, 28 января.

"НАТО не хочет нового вооруженного конфликта в Европе, мы хотим мира. И это не в интересах российского народа, чтобы в Европе возник новый вооруженный конфликт", - сказал Столтенберг.

Он подчеркнул, что Альянс готов сесть за стол переговоров с Россией.

"Мы готовы сесть за стол переговоров, честных и добросовестных переговоров, переговоров по существу, готовы обсудить российские озабоченности", - добавил Столтенберг.

"Члены организации могут договариваться, могут находить политические решения. У нас уже есть длинная история работы по контролю над вооружениями. У нас доверенности по предотвращению конфликтов, транспарентности. У нас есть темы для разговора по контролю над вооружениями и вопросам военной коммуникации, чтобы мы могли предотвратить новый вооруженный конфликт в Европе", - пояснил генсек НАТО.

"Несколько дней назад мы передали наши письменные предложения российской администрации. И мы упомянули многие вопросы, где мы могли бы найти общие интересы, в контроле над вооружениями, ракеты, прозрачность военных мероприятий и уменьшение рисков", - сказал Столтенберг.

"Мы считаем, что нам следует возобновить дипломатические контакты и высказать другие предложения, где мы можем [найти] нечто общее в политическом свойстве между Россией и НАТО, потому что ни в чьих интересах не состоит развитие нового вооруженного конфликта", - отметил генсек Альянса.

В то же время Столтенберг подчеркнул, что двери НАТО остаются открытыми и Альянс никогда никого не принуждал вступать в договор - НАТО ожидает "демократических и независимых решений, принятых независимыми странами".

"Мы будем уважать суверенное решение этих стран. Это также описано в акте Хельсинки и в ряде международных документов, в чем Россия также согласилась", - сказал Столтенберг.

"НАТО является оборонительным союзом, мы не представляем угрозы [для] России", - резюмировал Столтенберг.

Напомним, что НАТО верит, что с Россией можно договориться. НАТО предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта в Украине и надеется, что РФ не применит военную силу.

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