НАТО готова к эскалации агрессии РФ против Украины - Столтенберг

Чем больше агрессии Россия будет проявлять против Украины, тем больше солдат НАТО будет переброшено на восточный фланг, подчеркнул Столтенберг.

НАТО будет увеличивать число солдат на восточном фланге в случае агрессивных действий России против Украины. Об этом заявил генсек Аьянса Йенс Столтенберг в эфире Эхо Москвы в пятницу, 28 января.

"Чем больше агрессии со стороны России мы будем видеть в отношении Украины, тем больше солдат НАТО будет переброшено к восточной части НАТО на территорию членов альянса", - сказал Столтенберг.

Он напомнил, что НАТО увеличила количество военных на восточных границах после 2014 года.

"В Польше и балтийских странах разместили солдат, увеличили наше присутствие в регионе Прибалтики и Черного моря", - пояснил он.

Также Столтенберг добавил, что НАТО готова к любому варианту развития событий вокруг Украины, в том числе вооруженному конфликту.

"Мы готовы ко всем вариантам. Мы работаем над тем, чтобы осуществить политическое решение, лучший сценарий, но также готовы к худшему: новому вооруженному конфликту, тому, что Россия вновь будет использовать военные силы против своего соседа, Украины", - сказал Столтенберг.

Кроме того, ВСУ гораздо лучше подготовлены и оснащены сейчас, чем в 2014 году, и НАТО будет продолжать оказывать помощь Украине в укреплении армии, подчеркнул Столтенберг.

"Сейчас мы видим растущую поддержку Украины. Канада, например, только что объявила о направлении большего количества инструкторов в Украину. Украинские войска сейчас гораздо лучше натренированы и оснащены, гораздо лучше подготовлены, чем в 2014 году. Это действительно заставит Россию заплатить высокую цену, если она решит двинуться в Украину еще раз", - отметил генсек НАТО.

Столтенберг добавил, что между союзниками существует единство в готовности защитить любую страну-члена Альянса, в то время как в вопросах помощи Украине, которая является важным партнером, но не союзником по НАТО, существуют определенные разногласия. Поэтому НАТО помогает Украине определенным нелетальным оборудованием, таким как полевые госпитали, в то время как отдельные союзники, и прежде всего США, предоставляют Киеву оборонное оружие и оборудование, помогают в тренировке.

По словам Столтенберга, ответ НАТО на предложенный Россией проект договора о "гарантиях безопасности" состоит из трех главных частей.

"Наша главная задача - предотвратить конфликт. Поэтому для нас было важно донести до России, что мы и сделали, четкое послание: если они применят военную силу против Украины, это будет иметь для них тяжелые последствия. Союзники НАТО готовы применить серьезные политические, экономические и финансовые санкции. Во-вторых, мы помогаем Украине в модернизации институций безопасности и обороны, поэтому Украина также может предъявить цену России, если та снова вторгнется. Третье - мы готовы нарастить присутствие в восточной части Альянса, чтобы предотвратить любые просчеты и недоразумения относительно способности НАТО защитить и оборонить всех союзников", - резюмировал Столтенберг.

Напомним, что НАТО верит, что с Россией можно договориться. НАТО предпочитает дипломатический путь предотвращения конфликта в Украине и надеется, что РФ не применит военную силу.

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