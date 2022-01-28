В Японии началось извержение вулкана Сакура-дзима

Вулкан возле побережья Кагосимы с населением в 600 тысяч человек выбросил большие клубы дыма и пепла.

Вулкан Сакура-дзима в Японии выбросил клубы дыма и пепла над островом Кюсю. Об этом сообщает The National в пятницу, 28 января.

Вулкан находится вблизи побережья Кагосимы, где проживает около 600 тысяч человек. Из-за своего взрывного потенциала вулкан считается очень опасным, и метеорологи за ним тщательно следят.

Отметим, что крупнейшие извержения Сакура-дзимы произошли между 1471 и 1476 годами, и в 1914 году.

Japan's Sakurajima volcano spews plume of ash in eruption pic.twitter.com/vfiSyrbrka — The Independent (@Independent) January 28, 2022

Напомним, что ранее извержение подводного вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай началось в Королевстве Тонга 14 января. 15 января взрыв и активная вулканическая деятельность стали причиной цунами.

Также сообщалось, что ударные волны от извержения вулкана в Тонга дошли до Украины.

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