В Европе цена на газ за неделю выросла почти на 20%

В пятницу газ в Европе торговался на уровне 1 065 долларов за тысячу кубометров. Котировки выросли на 17%.

В Европе цена газа завершила недельные торги на уровне 1 065 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE в пятницу, 28 января.

В течение недели котировки газового фьючерса на хабе TTF в Нидерландах с поставкой в феврале находились в пределах от 1000 до 1 100 долларов за тысячу кубометров. Последний день торгов закрылся на отметке 1 065 долларов.

При этом в начале недели котировки впервые с декабря 2021 года поднимались выше 1 100 долларов. По итогам недельных торгов рост цены на газ в Европе составил около 17%.

Напомним, что из США в Европу направляются десятки танкеров с СПГ. Путь на Европу держат уже более 20 танкеров со сжиженным газом, еще могут быть отправлены более 30 судов.

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