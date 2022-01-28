Белый дом предупредил банки о возможных санкциях против РФ - СМИ

США и ЕС работают над пакетом санкций, включающим ограничение способности Кремля конвертировать валюту, пишет Bloomberg.

Администрация президента США Джо Байдена предупредила банки страны о возможных санкциях против России, если РФ начнет полномасштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает Bloomberg в пятницу, 28 января.

Как пишет агентство, США и ЕС работают над пакетом санкций, который будет включать ограничение способности Кремля конвертировать валюту.

Источник, знакомый с этими вопросами, говорит, что представители администрации Байдена обеспокоены тем, что санкции против России могут нарушить глобальный цепочку поставок алюминия и привести к росту цен на металл, как это произошло в 2018 году. В свое время это ударило по российской алюминиевой компании Русал, ограничив ее доступ к мировой промышленности стоимостью $140 млрд.

В свою очередь чиновники из Управления по контролю за иностранными активами Минфина также участвовали в обсуждениях с банками.

"Нам было вполне понятно, что если Россия продолжит вторжение в Украину, Соединенные Штаты рассматривают ряд вариантов - с союзниками и партнерами, чтобы нанести серьезный ущерб российской экономике", - заявил представитель Минфина.

В заявлении также отмечается важность оценки потенциальных вторичных эффектов и изучения способов их уменьшения.

Банки США имеют небольшую долю в России. Только Citigroup имеет лидирующую позицию среди других, поскольку появился на территории страны еще в 1917 году. Банк обслуживает 3 тысячи корпоративных клиентов и 500 тысяч розничных. При этом на конец третьего квартала Citigroup имел кредиты и ценные бумаги, что связанные с Россией на сумму 5,5 млрд долларов, что составляет лишь 0,3% от общей суммы.

Однако влияние санкций США может выйти и за пределы банков. Главный директор Mastercard Майкл Мибах заявил, что компания внимательно следит за развитием событий, но сеть уже справлялась с подобными проблемами в прошлом.

"Россия является для нас существенным и стратегически важным рынком. Мы должны посмотреть, как это закончится", - подчеркнул Мибах.

Напомним, что ранее РФ расширила список представителей ЕС, которым запрещен въезд в страну. Нота МИД России, информирующая о данном шаге, направлена в представительство Евросоюза в РФ.

Также сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров сравнил новые санкции США с разрывом отношений. На Западе понимают, что введение этих санкций не соответствует "чьим бы то ни было интересам", отметил российский министр.

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