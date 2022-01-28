В Ташкентском зоопарке мать сбросила дочь в вольер к бурому медведю

Хищник не тронул девочку. Она пострадала только от падения с высоты почти пять метров.

В столице Узбекистана, Ташкенте, в пятницу, 28 января, во время посещения зоопарка мать сбросила трехлетнюю дочь в вольер, в котором находился кавказский бурый медведь. Об этом сообщила пресс-служба парка.

Как указано, инцидент произошел около 12 часов дня на глазах других посетителей.

"Кавказский бурый медведь Зузу, лежа в своем вольере, следил за действиями женщины, которая перекинула девочку через металлическую ограду. Несмотря на попытки посетителей и сотрудников зоопарка, остановить женщину не удалось, она все-таки сбросила ребенка вниз к хищнику", - говорится в сообщении.

Животное не тронуло девочку. Медведь подошел к ней, понюхал и отошел. После этого Зузу заманили во внутреннее помещение, а девочку достали из вольера и передали медсестре, работающей в зоопарке.

"Девочка пострадала только от падения с высоты почти 5 метров, а не от зубов хищника. При первичном осмотре, кроме ушибов, видимых серьезных травм у нее не было обнаружено", - отметили в парке.

Правоохранители открыли уголовное дело. Мотивы женщины неизвестны.

Ранее в японском сафари-парке тигр напал на трех смотрителей, когда они выводили его на улицу из помещения, где хищник ночует. Одна из пострадавших получила серьезные травмы.

До этого в США заместитель шерифа застрелил редкого малайского тигра во время нападения животного на человека, оказавшегося рядом с вольером после закрытия зоопарка.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet