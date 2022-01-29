В Белом доме впервые за 13 лет поселилась кошка

Виллоу - зеленоглазая серая кошка, получившая свое прозвище в честь родного города Джилл Байден - Виллоу Гроув.

У президента США Джо Байдена и его супруги Джилл появился еще один домашний питомец - двухлетняя кошка по прозвищу Виллоу. Об этом в пятницу, 28 января, информирует Associated Press.

"Виллоу обустраивается в Белом доме со своими любимыми игрушками, лакомствами. Здесь много пространства, которое нужно обнюхать и исследовать", - цитирует агентство представителя первой леди Майкла Ла Росу.

По данным издания, Виллоу - зеленоглазая серая кошка, получившая свое прозвище в честь родного города Джилл Байден - Виллоу Гроув. Ранее животное проживало на ферме в Пенсильвании. Кошка произвела сильное впечатление на первую леди, когда запрыгнула на сцену и прервала ее выступление во время предвыборной кампании 2020 года.

Фото Виллоу показала в соцсети Twitter Джилл Байден.

"Познакомьтесь с Виллоу", - подписала снимки супруга американского президента.

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Как известно, в Белом доме кошек не было с 2009 года. Тогда, во время президентства Джорджа Буша-младшего, в резиденции жила кошка Индия.

Отметим, Виллоу стала третьим домашним питомцем четы Байден. У президента и первой леди есть две собаки - овчарки Коммандер и Мэйджор. Первая проживает в Белом доме, а вторую вывезли в частный дом Байдена в городе Уилмингтон после того, как она покусала двоих человек.

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