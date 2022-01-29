США скоро отправят войска в Восточную Европу - СМИ

Вашингтон готовится в ближайшее время перебросить на восток Европы 8,5 тысячи военнослужащих.

Американские военные будут переброшены в страны Восточной Европы и НАТО в ближайшем будущем. Об этом заявил президент США Джо Байден журналистам в Питтсбурге в пятницу, 28 января, пишет Reuters.

"Байден заявил, что в ближайшее время перебросит войска США в Восточную Европу и страны НАТО", - говорится в сообщении.

Более конкретные сроки пока не называются.

Напомним, на фоне угрозы полномасштабного вторжения России в Украину Вашингтон планирует отправить в Европу около 8,5 тысячи военных. Также Пентагон повышает боеготовность американских войск внутри страны и за рубежом.

НАТО готова к эскалации агрессии РФ против Украины - Столтенберг

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet