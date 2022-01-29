Берлин направит в Румынию истребители для участия в миссии НАТО

Бухарест добивается увеличения присутствия сил Альянса в стране на фоне наращивания российских войск у границы Украины.

Военно-воздушные силы (ВВС) Германии направляют три боевых самолета для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства Румынии. Таким образом люфтваффе демонстрирует, что "надежно стоит на стороне своих союзников", говорится в заявлении командования ВВС, обнародованном в пятницу, 28 января.

В Румынии немецкие истребители Eurofighter будут патрулировать воздушное пространство вместе с самолетами ВВС Италии в рамках миссии НАТО Enhanced Air Policing South. По данным командования люфтваффе, задача этой миссии, стартовавшей в 2014 году, состоит в "коллективных и оборонительных действиях в мирное время", которые призваны обеспечить "защиту целостности воздушного пространства" на границах НАТО. Для этого боевые самолеты стран-членов Альянса размещаются на ротационной основе на румынской авиабазе Михаил Когэлничану.

Немецкий контингент будет по большей части интегрирован в итальянский, отмечается в сообщении люфтваффе. Участие в миссии ограничено двумя месяцами - февраль и март.

Румыния хочет расширить присутствие НАТО на своей территории

Президент Румынии Клаус Йоханнис в телеобращении к народу после заседания Высшего совета обороны в Бухаресте 26 января заявил, что намерен активно добиваться размещения дополнительных войск НАТО на территории Румынии. В начале недели целый ряд стран НАТО направил в восточном направлении корабли и военные самолеты на фоне угрозы российского вторжения в Украину.

По данным западных спецслужб, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Переговоры с РФ пока не приносят результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае нового вторжения в Украину.

Источник: Русская служба DW

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