- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
Берлин направит в Румынию истребители для участия в миссии НАТО
Военно-воздушные силы (ВВС) Германии направляют три боевых самолета для участия в миссии НАТО по охране воздушного пространства Румынии. Таким образом люфтваффе демонстрирует, что "надежно стоит на стороне своих союзников", говорится в заявлении командования ВВС, обнародованном в пятницу, 28 января.
Немецкий контингент будет по большей части интегрирован в итальянский, отмечается в сообщении люфтваффе. Участие в миссии ограничено двумя месяцами - февраль и март.
Румыния хочет расширить присутствие НАТО на своей территории
Президент Румынии Клаус Йоханнис в телеобращении к народу после заседания Высшего совета обороны в Бухаресте 26 января заявил, что намерен активно добиваться размещения дополнительных войск НАТО на территории Румынии. В начале недели целый ряд стран НАТО направил в восточном направлении корабли и военные самолеты на фоне угрозы российского вторжения в Украину.
По данным западных спецслужб, Россия перебросила в аннексированный Крым и к границе с Украиной более 100 тысяч военнослужащих. Москва отрицает подготовку к новому вторжению и обвиняет европейцев и американцев в вооружении Украины и проведении маневров вблизи границ РФ. Переговоры с РФ пока не приносят результатов. Запад призывает Москву отвести войска от украинской границы и угрожает масштабными санкциями в случае нового вторжения в Украину.
Источник: Русская служба DW
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet