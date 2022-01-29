Италия продлила запрет на въезд туристов из Украины

Новые правила вступают в силу с 1 февраля и будут действовать до 15 марта 2022 года.

Правительство Италии на полтора месяца продлило запрет на въезд в страну для украинцев, даже прошедших полный курс вакцинации от коронавируса. Об этом в субботу, 29 января, пишет РБК-Украина.

Так, в обновленном списке стран категории D, граждане которых могут посещать территорию Италии с любой целью, в частности туристической, Украина отсутствует.

Таким образом, с 1 февраля и до 15 марта текущего года Украина и дальше будет принадлежать к странам категории E, для которых возможен въезд в Италию только по уважительной причине.

Согласно новым данным, Италия упростила правила въезда из стран категории C (страны Шенгенской зоны). Теперь гражданам этих государств не нужно предъявлять негативный тест при наличии вакцинации.

Напомним, Украина попала в группу государств Е, для которой действует запрет на въезд для большинства пассажиров, в декабре прошлого года. Новые правила ввели из-за распространения штамма коронавируса Омикрон.

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