Появилось видео падения истребителя F-35 на авианосец

На ролике показано, как самолет приближается к кораблю, потом появляется столб дыма, а далее можно услышать сильный звук удара.

Пользователи Сети обнародовали видео крушения новейшего американского истребителя F-35 при посадке на авианосец ВМС США USS Carl Vinson в Южно-Китайском море.

Так, на ролике показано, как самолет приближается к кораблю, потом появляется столб дыма, а незадолго до последнего кадра можно услышать сильный звук удара.

Также в соцсети появилось фото, на котором видно, как истребитель плавает в море после того, как он упал за борт. А издание Daily Mail схематически изобразило, как случилась авария.

Напомним, в результате крушения пострадали семь моряков. Пилот истребителя сумел катапультироваться и выжил.

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