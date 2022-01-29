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В США отменены тысячи авиарейсов из-за снежной бури

На Восточном побережье ожидаются сильные снегопады с порывистыми ветрами. Ряд аэропортов отменили около 5000 рейсов.
В США отменены тысячи авиарейсов из-за снежной бури

В США из-за приближающейся снежной бури в субботу, 29 января, отменены около 5 000  авиарейсов, сообщает Reuters.

Национальная метеорологическая служба заявила, что шторм приведет к опасным метелям и сделает полеты "почти невозможными".

По данным FlightAware, с пятницы по воскресенье было отменено около 4900 рейсов.

Большинство отмененных рейсов приходятся на аэропорты Нью-Йорка, Бостона, Ньюарка и Филадельфии.

Национальная метеорологическая служба США предупреждает, что на Восточном побережье ожидаются сильные снегопады с порывистыми ветрами.

Ранее сообщалось, что из-за снегопада в Турции заблокированы около 5,5 тысяч дорог.

 

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