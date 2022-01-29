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Россия перебросила в Беларусь дивизион Панцирей-С

Россия продолжает перебрасывать в Беларусь военную технику для совместных учений, которые стартуют 10 февраля.
Россия перебросила в Беларусь дивизион Панцирей-С

Россия перебросила на учения в Беларусь зенитные ракетно-пушечные комплексы Панцирь-С, сообщили в Минобороны РФ.

"Очередной железнодорожный эшелон доставил на станцию разгрузки зенитный ракетно-пушечный дивизион Панцирь-С Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Так, дивизион Панцирей-С включает 12 боевых машин, каждая из которых может нести по 12 зенитных ракет в транспортно-пусковых контейнерах.

Отмечается, что после разгрузки личный состав совершит марш в заданные районы, где оборудует позиции и заступит на учебное-боевое дежурство в составе Единой региональной системы ПВО Беларуси и России.

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