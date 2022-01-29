CNN: США считают, что Киев преуменьшает угрозу РФ

Между Вашингтоном и Киевом растет напряженность из-за различия в оценках угрозы вторжения России в Украину, пишет CNN со ссылкой на источники в администрации США.

По данным издания, в администрации президента Джо Байден недовольны тем, что руководство Украины "преуменьшает угрозу" возможного вторжения РФ, а также "без особой благодарности" принимает поддержку со стороны США.

"Наш вопрос заключается в том, почему вы пытаетесь поссориться с США? Зачем вы допускаете утечки и искажаете информацию, в то время как США остаются для вас практически единственным настоящим другом? И зачем просить дополнительные вооружения, если вы говорите, что уровень угрозы не изменился?" - заявил источник телеканала.

В то же время отмечается, что уководство Украины считает, что США "чрезмерно реагируют" на сложившуюся ситуацию, "сея панику и внося беспорядок в экономику" страны, при этом отказываясь вводить превентивные санкции в отношении России.

"Киев больше оценил бы принятие превентивных сдерживающих мер, таких как санкции в отношении Северного потока, чем постоянные устные предупреждения о неминуемой войне, звучащие в последние два месяца, которые не оказывают сдерживающего эффекта и на самом деле непреднамеренно оказывают негативное влияние на украинскую экономику", - заявил CNN один из советников президента Владимира Зеленского.

Напомним, на днях Зеленский провел разговор с Байденом. CNN утверждал, что президенты поспорили об угрозе нападения РФ, но стороны опровергли эту информацию.