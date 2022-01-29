Британский премьер Джонсон посетит Украину - СМИ

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на следующей неделе приедет в Украину, пишет The Guardian со ссылкой на источники в правительстве.

Утверждается, что после визита в Украину Джонсон проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

"Премьер-министр полон решимости ускорить дипломатические усилия и усилить сдерживание, чтобы избежать кровопролития в Европе. Он повторит необходимость того, чтобы Россия отступила и вступила в дипломатические отношения, когда он будет говорить с президентом Путиным на этой неделе", - сообщил собеседник издания.

Сообщается, что Джонсон рассмотрит варианты сдерживания российской агрессии против Украины, включая новое развертывание войск НАТО.

Также ожидается, что 31 января Лондон объявит о намерении ввести более жесткие санкции против России, если она решится на вторжение.

Отметим, что на следующей неделе Украину также посетят главы МИД Германии и Франции.