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Россия завершила одни из учений вблизи Украины
В России завершились учения Западного военного округа, сообщает в субботу, 29 января, Интерфакс.
"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.
Отмечается, что после завершения плановой проверки боеготовности подразделения возвращаются в места базирования
"Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования", - сказано в сообщении.
Напомним, в России 11 января объявили о начале проверки боеготовности в Западном и Южном военных округах.
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