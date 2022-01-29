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Россия завершила одни из учений вблизи Украины

Проверка боеготовности Западного военного округа России началась 11 января. На следующий день учения также начались в Южном округе.
Россия завершила одни из учений вблизи Украины

В России завершились учения Западного военного округа, сообщает в субботу, 29 января, Интерфакс.

"Все задачи, стоящие перед войсками в рамках проверки боеготовности, выполнены в полном объеме. У нас продолжаются плановые мероприятия боевой подготовки на полигонах. Впереди целый комплекс мероприятий, включая двусторонние тактические учения с привлечением авиации и систем ПВО", - заявил командующий войсками ЗВО Александр Журавлев.

Отмечается, что после завершения плановой проверки боеготовности подразделения возвращаются в места базирования

"Авиация, задействованная в ходе проверки, также возвратилась на аэродромы базирования", - сказано в сообщении.

Напомним, в России 11 января объявили о начале проверки боеготовности в Западном и Южном военных округах.

 

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