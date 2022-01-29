В России более 113 тысяч COVID-случаев за сутки

В последние несколько дней суточный прирост коронавируса в России увеличвается на 10-15 тысяч.

В России в очередной раз обновлен рекорд по приросту коронавируса - 113 122 случая за сутки, свидетельствуют данные оперштаба в субботу, 29 января.

При этом днем ранее было обнаружено на 15 тысяч случаев меньше.

Всего в РФ за время пандемии выявлено 11 615 779 случаев COVID-19.

За сутки скончались 668 пациентов с коронавирусом (всего 330 111), а выздоровели - 30010 человек (всего 10 189 207).

Отметим, в Украине также три дня подряд фиксируют рекордный прирост коронавируса, за минувшие сутки было обнаружено более 37 тысяч заболевших.

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