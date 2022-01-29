США готовы ослабить промышленный потенциал РФ

В США продолжают готовить "беспрецедентные" санкции на случай вторжения России в Украину.

В подготовленных на случай вторжения России в Украину санкциях содержатся меры, которые приведут к снижению российского промышленного потенциала. Об этом заявил сотрудник Совета нацбезопасности Белого дома Питер Харрелл, пишет Интерфакс.

"Мы не можем заранее предусмотреть все конкретные действия, но на самом деле цель состоит в том, чтобы принять меры, которые, по нашему мнению, со временем приведут к снижению промышленного потенциала России и ее производственных мощностей, а не к проблемам обычных российских потребителей", - заявил Харрелл.

По его словам, в таком случае "серьезные финансовые издержки" понесут крупные российские финансовые организации.

Кроме того, США готовят "ряд довольно жестких мер экспортного контроля, которые приведут к снижению промышленного потенциала России в среднесрочной и долгосрочной перспективе", а также "снизят способность России осуществлять промышленное производство в нескольких ключевых секторах".

Он не уточнил, какие именно сектора российской экономики затронут санкции. Но, по данным СМИ, это будут авиация, морское дело, робототехника, искусственный интеллект, квантовые вычисления и оборона.

В свою очередь Bloomberg сообщает, что санкционные меры в целом будут подразделяться на несколько категорий, включая ограничения на рефинансирование российского суверенного долга, финансовые санкции и выделение физических и юридических лиц, близких к Кремлю.

Также идет работа над рядом мер, связанных с торговлей, охватывающих ключевые товары и секторы.

Ранее на этой неделе президент США Джо Байден заявил, что не исключает персональных санкций против лидера РФ Владимира Путина в случае российского вторжения в Украину. В свою очередь Кремль ответил, что не считает такие санкции болезненными.

Также Минфин США объявил, что новые санкции против РФ уже подготовлены. Они будут "гораздо более значительными", чем принятые в 2014 году, обещают в Вашингтоне.

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