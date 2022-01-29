В Карабахе заблудились четверо военных Азербайджана

Военные пропали в труднодоступной местности на границе с Арменией. В настоящее время данная местность засыпана снегом.

Четверо военнослужащих азербайджанской армии, в том числе офицер, заблудились из-за непогоды в труднодоступной местности в Кельбаджарском районе в горах Карабаха. Офицера до сих пор ищут, сообщает пресс-служба минобороны Азербайджана в субботу, 29 января.

"В связи с резким изменением погоды и бурей на территории Алагелляр в Кяльбаджарском районе заблудились и пропали четверо военнослужащих азербайджанской армии – старший лейтенант Багиров Фуад Аллахверди оглу, младший сержант сверхсрочной службы Гусейнов Джавад Рауф оглу, солдат Гусейнов Машалла Ровшан оглу и солдат Керимов Ясин Явер оглу", – говорится в сообщении.

Алагелляр, два высокогорных озера в самой западной точке Карабаха, находятся в труднодоступной местности на границе с Арменией. В настоящее время данная местность засыпана снегом, проезд туда крайне затруднен.

"В результате поисков 29 января младший сержант Гусейнов, солдат Гусейнов и солдат Керимов были найдены, помещены в военный госпиталь в Кяльбаджаре и находятся под врачебным контролем... Поиски старшего лейтенанта Багирова продолжаются", – говорится в сообщении.

Напомним, 11 января на границе Армении и Азербайдана произошли бои, в которых погибли трое армянских военных и еще двое получили ранения. Также погиб один военнослужащий Азербайджана.

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