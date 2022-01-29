Китай построил объект по захвату углерода мегатонного масштаба

Новый проект сократит выбросы углекислого газа на 1 млн тонн в год, что эквивалентно эффекту от посадки почти 9 млн деревьев.

Крупнейшая китайская нефтехимическая корпорация Sinopec завершила строительство первого в КНР проекта улавливания, утилизации и хранения углерода мегатонноного масштаба. Об этом сообщает Синьхуа в субботу, 29 января.

Читайте также: Слово взял Пекин. Китай о ситуацию вокруг Украины

Проект был реализован совместно нефтехимической компанией Sinopec Qilu и нефтяным месторождением Sinopec Shengli, которые являются дочерними предприятиями корпорации.

Ожидается, этот проект позволит сократить выбросы углекислого газа на 1 млн тонн в год, что эквивалентно эффекту от посадки почти 9 млн деревьев.

"Технология захвата, утилизации и хранения углерода играет ключевую роль в сокращении выбросов углекислого газа. С ее помощью углекислый газ, образующийся в результате производственной деятельности, удерживается для использования в других технологических процессах либо помещается на хранение", – пишет агентство.

Известно, что Китай пообещал достичь пика выбросов углекислого газа к 2030 году, а углеродной нейтральности – к 2060 году.

Напомним, Германия потратит миллиарды евро на 62 водородных проекта. Приоритет отдается строительству электролизеров для производства "зеленого" водорода и необходимой инфраструктуры для его транспортировки.