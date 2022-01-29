Протесты в Казахстане: Токаев не хочет международного расследования

Резолюция Европарламента по событиям в Казахстане "абсолютно необъективная", считает Касым-Жомарт Токаев.

Нет необходимости проводить международное расследование январских событий в Казахстане. Об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью гостелеканалу Хабар24 в субботу, 29 января.

"Что касается международного расследования событий в Казахстане, я не считаю необходимым проводить такое расследование, справимся сами. У нас есть люди честные и объективные, которые будут возглавлять общественные комиссии", – сказал он.

Токаев отметил, что спокойно относится к резолюции Европарламента по событиям в Казахстане и напомнил, что она носит рекомендательный характер.

Они уже второй раз принимают резолюцию по Казахстану, причем абсолютно необъективную, преждевременную в данном случае. Мое отношение к этой резолюции абсолютно спокойное. Я сам заинтересован в том, чтобы мы получили правду. Эта резолюция продиктована лоббистами, они работают по заказу наших людей, которые в свое время покинули Казахстан, заработав серьезные большие деньги в стране, и сейчас тратят на то, чтобы организовывать те или иные демонстрации, стравливают людей, действуют по принципу «‎чем хуже, тем лучше, – заявил казахский лидер.

Как известно, в своей резолюции Европарламент призвал инициировать международное расследование событий в Казахстане, а также ввести санкции в отношении казахских чиновников за нарушения в области прав человека.

Напомним, только по официальным данным в Казахстане во время массовых протестов погибли 225 человек. Потерпившим считаются 4 578 человек.