В Италии ученые вывели новую разновидность COVID-19

Штамм Омикрон все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания, отметил Франческо Вайя.

Итальянские специалисты больше месяца назад выделили новую разновидность коронавируса COVID-19. Об этом сказал директор итальянского Национального научно-исследовательского института Спалланцани Франческо Вайя, сообщает РИА Новости в субботу, 29 января.

По его словам, это так называемый Омикрон-2, но в институте "не посчитали нужным тревожить общественное мнение из-за варианта, идентичного Омикрону-1".

"Эта мутация, Омикрон, все больше принимает характеристики и признаки сезонного заболевания. Все в мире. Даже производители вакцин, согласны с тем, что бесполезно делать прививки, приближенные друг к другу по времени. Мы перейдем к ежегодной вакцинации, которая будет начинаться с людей с проблемами со здоровьем", – заявил директор Спалланцани.

Он отметил, что вакцинация стала стратегическим инструментом и "игра почти завершена".

"Но нам нужно сделать вещи – распространить вакцины по миру, начиная с Африки, где с этим есть сложности, и приводить вакцины в соответствие с новым и возможным будущими штаммами, чтобы в итоге прийти к одной дозе вакцины в год", – резюмировал Франческо Вайя.

Напомним, правительство Италии на полтора месяца продлило запрет на въезд в страну для украинцев, даже прошедших полный курс вакцинации от коронавируса.

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