СМИ узнали об уничтожении секретного документа о взрывах в Чехии

В документе, направленном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности агентов российской военной разведки ГРУ к взрывам в селе Врбетице, утверждают источники.

Полиция Чехии проверяет обстоятельства уничтожения секретного документа чешских спецслужб о взрывах складов вооружений в селе Врбетице в 2014 году, выявление новой информации о которых привело в апреле 2021 года к дипломатическому скандалу и резкому ухудшению отношений между Прагой и Москвой. Об этом сообщает Радио Прага со ссылкой на три источника в субботу, 29 января.

Указано, что в документе, направленном исключительно президенту Чехии Милошу Земану, содержались данные о причастности агентов российской военной разведки ГРУ к взрывам, в результате которых погибли два человека и был причинен большой финансовый ущерб.

Об уничтожении документа BIS (Служба безопасности и информации, контрразведки) полиция узнала в момент проверки соблюдения Пражским Градом режима работы с такой секретной информацией. Эксперты намеревались выяснить наличие на документе отпечатков пальцев или ДНК посторонних лиц, которые не имели права ознакомиться с ним.

Сообщения Службы безопасности и информации назначались исключительно президенту страны Милошу Земану, ближайшие сотрудники канцелярии главы государства, например, канцлер Вратислав Минарж и советник Мартин Неедлы, свидетельств о прохождении ими проверки на работу с засекреченными документами так и не получили.

"Судя по доступной информации, секретное сообщение, в котором фигурируют имена двух агентов ГРУ Анатолия Чепиги и Александра Мишкина, также связанных с делом о попытке отравления в Великобритании ядом типа Новичок двойного агента Сергея Скрипача, было уничтожено случайно вместе с некоторыми другими документами", – говорится в сообщении.

Президентский канцлер Вратислав Минарж информацию об уничтожении секретной бумаги официально не опроверг, причины случившегося не уточнил, но одновременно категорически отверг возможность, что упомянутый материал могли прочитать лица, которые на это не имеют права.

Глава комитета безопасности Канцелярии президента республики Ян Новак подчеркнул, что ликвидацией документов занимаются сотрудники соответствующего уровня проверки, которые составляют в таких случаях все необходимые протоколы.

Напомним, в апреле 2021 Чехия обвинила РФ во взрыве складов боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Тогда погибли два человека. Прага сразу выслала 18 российских дипломатов и объявила о намерении выслать еще. Несколько стран ЕС присоединились к высылке российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

В свою очередь Москва отрицала выводы Праги о причастности России к взрыву боеприпасов. Позже Москва внесла Чехию в список недружественных стран.

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