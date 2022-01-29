МИД РФ резко отреагировал на телесюжет о стягивании войск к Украине

Москва объяснила стягивание войск к Украине якобы оборонительными учениями Союзного государства.

МИД России резко раскритиковал сюжет швейцарского телевидения о стягивании российских войск к границам Украины. Об этом сообщается на сайте ведомства в субботу, 29 января.

Материал под названием "Украинский конфликт: идет ли война сейчас?" появился на сайте канала SRF 28 января. В сюжете швейцарский корреспондент в России Дэвид Науэр рассказывает зрителям, что РФ стягивает танки и войска к границе с Украиной.

По его словам, Россия хочет использовать все возможные средства, чтобы предотвратить вступление Украины в НАТО или ЕС.

В МИД РФ назвали этот телесюжет "антироссийским" и заглавными буквами написали, что стягивание войск объясняется якобы оборонительными учениями, и в целом данные журналиста – якобы "маразм".

"Журналист, видимо, все-таки имеет в виду подготовку к оборонительным российско-белорусским учениям Союзная решимость-2022. ОБОРОНИТЕЛЬНЫМ. УЧЕНИЯМ. На территории СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА. Ажиотаж в западных СМИ вокруг российско-украинских отношений достиг точки кипения – или, лучше сказать, крайней стадии маразма. Материалы один другого абсурднее, но всех превзошла швейцарская телерадиовещательная компания SRF, опубликовав видеосюжет под заголовком "Россия стягивает свои войска к границе с Украиной" – заявили в МИД РФ.

В ведомстве посоветовали Дэвиду Науэру получать информацию в Минобороны РФ и на сайте президента России.

Ранее в субботу стало известно, что Россия завершила учения возле Украины, которые проводились с участием войск Западного военного округа.

Минобороны отрицает стягивание РФ к границе запасов крови

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet