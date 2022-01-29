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Президент Италии переизбран на второй срок
Серджо Маттарелла переизбран президентом Италии в ходе голосования на совместном заседании обеих палат парламента страны. Об этом стало известно в субботу, 29 января.
Подсчет голосов еще продолжается, но Маттарелла уже набрал необходимые для победы 505 голосов. При достижении этой цифры участники собрания встретили переизбрание главы государства бурными аплодисментами.
Необходимость такого обращения назрела после того, как семь прошедших туров голосования, которое шло с понедельника, завершились безрезультатно.
Кандидатуру Маттареллы согласовали и поддержали все ведущие политические силы, против выступила только оппозиционная партия Братья Италии и отдельные выборщики.
Ранее Корреспондент.net рассказал, как проходят выборы тринадцатого президента Италии и почему они считаются самыми загадочными в Европе.
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