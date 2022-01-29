Россия изменила район учений из-за рыбаков Ирландии

Российские моряки не будут создавать помехи ирландским рыболовным судам в их традиционных промысловых районах.

Минобороны России приняло решение перенести район предстоящих учений ВМФ РФ в Атлантическом океане за пределы исключительной экономической зоны Ирландии, чтобы не мешать местному рыбному бизнесу. Об этом сообщило российское посольство в Дублине в субботу, 29 января.

"В ответ на просьбы правительства Ирландии и Организации производителей рыбы на юге и западе Ирландии, министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу в качестве жеста доброй воли принял решение перенести район проведения учений ВМФ России, запланированных на период с 3 по 8 февраля, за пределы исключительной экономической зоны Ирландии", – говорится в комментарии посла Юрия Филатова.

Указано, что такое решение было принято, чтобы не создавать помех деятельности ирландских рыболовных судов в их традиционных промысловых районах.

Ранее стало известно, что в Ирландии рыбаки грозят сорвать российские военные учения у берегов страны, поскольку не хотят жертвовать своим промыслом.

В свою очередь Россия выступила с грозным предостережением, что любая попытка помешать ее военно-морским учениям может подвергнуть рыбаков опасности и будет безрассудной и безответственной.

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