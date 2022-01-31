В Португалии прошли выборы в парламент

Согласно первым итогам, в Собрание республики попали Социалистическая и Социал-демократическая партии, а также правая партия Хватит.

В Португалии в воскресенье, 30 января, состоялось голосование на досрочных парламентских выборах. По предварительным данным, лидером гонки стала Социалистическая партия премьера Антониу Кошты, пишет ТАСС.

Так, явка избирателей на выборах, проведенных в условиях пандемии коронавируса, составила 45,66%, что на семь процентов выше, чем на голосовании в 2019 году.

После обработки 95,22% бюллетеней Социалистическая партия премьер-министра Португалии набрала 41,49% голосов, тогда как ее ближайший соперник - Социал-демократическая партия, которую возглавляет Руй Риу - 29,08%.

Третьей политсилой, члены которой получат места в парламенте, стала правая партия Хватит с 7,08% голосов.

Напомним, в португальское Собрание республики (однопалатный парламент) входят 230 депутатов.

Изначально выборы намечались на 2023 год, однако после того как в сентябре прошлого года парламент Португалии не поддержал проект бюджета страны на 2022 год, президент Марселу Ребелу ди Соуза заявил о намерении распустить парламент и назначить досрочные выборы.

Напомним, в октябре прошлого года в Катаре прошли первые в истории парламентские выборы. На 30 мест в консультативном совете претендовали 233 кандидата, в том числе 26 женщин.