- Горячие темы:
- Протесты в Казахстане 2022
МИД Словакии рекомендует гражданам не ехать в Украину
Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины, заявили в словацком ведомстве.
Министерство иностранных дел Словакии призвало жителей республики воздержаться от поездок в Украину, в том числе в Крым. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщило агентство TASR.
"Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться", - цитирует издание предписание ведомства.
Как отметили в МИД, сейчас следует ехать в Украину только в неотложных случаях.
Ранее аналогичную рекомендацию обнародовали власти Франции, Австралии, Канады и других государств.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: