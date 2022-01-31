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МИД Словакии рекомендует гражданам не ехать в Украину

Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины, заявили в словацком ведомстве.
МИД Словакии рекомендует гражданам не ехать в Украину

Министерство иностранных дел Словакии призвало жителей республики воздержаться от поездок в Украину, в том числе в Крым. Об этом в воскресенье, 30 января, сообщило агентство TASR.

"Ситуация в сфере безопасности непредсказуема на всей территории Украины. Она может очень быстро меняться", - цитирует издание предписание ведомства.

Как отметили в МИД, сейчас следует ехать в Украину только в неотложных случаях.

Ранее аналогичную рекомендацию обнародовали власти Франции, Австралии, Канады и других государств.

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