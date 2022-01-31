В Пакистане 17 человек ранены при взрыве гранаты

Неизвестный злоумышленник бросил ручную гранату на оживленном рынке в городе Дера Аллахьяр и сбежал.

На юго-западе Пакистана в провинции Белуджистан не менее 17 человек, включая двоих полицейских, получили ранения в результате взрыва ручной гранаты. Об этом сообщает газета Dawn в понедельник, 31 январяПо данным правоохранителей, неизвестный злоумышленник бросил ручную гранату на рынке в городе Дера Аллахьяр, округ Джафарабад, и сбежал.

После взрыва полиция, силы безопасности и бригады спасателей немедленно прибыли на место и доставили раненых в ближайшую больницу. Не менее пяти пострадавших находятся в критическом состоянии.

Сотрудники полиции и сил безопасности оцепили прилегающую территорию и развернули розыскную операцию.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение.

Напомним, на прошлой неделе в Пакистане 10 военнослужащих погибли при нападении террористов на КПП. Фронт освобождения Белуджистана объявил о своей ответственности за это нападение в соцсетях.