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На шахте в Грузии произошел взрыв, есть жертвы

Все пострадавшие уже доставлены в Тбилиси. У них ожоги разной степени тяжести. Причины трагедии установит следствие.
На шахте в Грузии произошел взрыв, есть жертвы

В Грузии произошел взрыв на угольной шахте в городе Ткибули. Один человек погиб, еще восемь получили травмы, сообщил телеканал Рустави-2 в понедельник, 31 января.

"Мы получили информацию, что произошел несчастный случай, в результате которого были травмированы девять человек. Травмы одного человека были очень тяжелыми, из-за чего он скончался прямо у нас на глазах. Шахтеры были травмированы взрывной волной", – рассказал мэр города Ткибули Давид Черкезишвили.

Все пострадавшие уже доставлены в Тбилиси. У них ожоги разной степени тяжести. Причины трагедии установит следствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ, повлекшее причинение смерти человека или иные тяжкие последствия (ч.2 ст.240 УК Грузии).

Напомним, в конце ноября в Ткибули произошел обвал породы на шахте. Тогда под завалами оказались два человека. Оба погибли.

 

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