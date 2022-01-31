Финляндия готовится отменить все COVID-ограничения

Смягчение коронавирусных ограничений начинается с 1 февраля. Оно коснется ресторанов, баров и питейных заведений.

Финляндия планирует с 1 февраля смягчать коронавирусные ограничения. В течение месяца все они будут отменены. Об этом заявила премьер-министр Санна Марин, пишет Yle.

"В частности, с начала февраля прекратится пограничный контроль для прибывающих в Финляндию из стран Шенгенской зоны", - сказала она.

Он был вновь введен в конце декабря после быстрого распространения штамма Омикрон.

Начиная со вторника, 1 февраля, заведениям общественного питания, будет разрешено работать до 21:00. Но заведения, которые в основном подают алкогольные напитки, по-прежнему должны будут прекращать продажу алкоголя в 17:00 и закрываться в 18:00.

Рестораны смогут сохранить за собой право требовать от клиентов COVID-сертификат.

Также будет разрешено работать общественным спортивным залам и бассейнам в регионе Уусимаа.

Тем временем в Германии ужесточили правила въезда для путешественников из Украины. После пересечения границы устанавливается 10-дневный карантин, который может быть завершен при наличии отрицательного теста через 5 дней.

А Россия 11 раз подряд обновила рекорд COVID-заражений. Распространение штамма Омикрон фиксируется в 82 регионах России. Он стал доминирующим в стране.