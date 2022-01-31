Совбез ООН обсудил ситуацию у границ Украины

Дипломаты призвали россиян решать вопрос "путем дипломатии, а не конфликта". Делегация РФ покинула заседание.

Совет безопасности ООН провел срочное заседание для обсуждения возможного полномасштабного вторжения России в Украину. Заседание Совбеза было созвано Соединенными Штатами.

По словам постоянного представителя США в ООН Линды Томас-Гринфилд, действия РФ представляют угрозу всему миру.

"Действия России бьют в самое сердце устава ООН. Это четко и однозначно несет угрозу миру и безопасности", - сказала она, добавив, что Москве следует выбрать путь дипломатии, а не конфликта.

"Ситуация, которая сложилась в Украине, угрожает не только Украине. Она угрожает Европе, международному порядку", - резюмировала дипломат.

Ее французский коллега Николя де Ривьер заявил, что если Москва откажется от диалога, то ее ждет мощный ответ.

"Любое новое посягательство на суверенитет и территориальную целостность Украины будет иметь огромные последствия и серьезную цену. Европейцы работают над скоординированными ограничительными мерами и вместе со своими партнерами готовы реагировать", - сказал постпред Франции.

Постпред Великобритании обвинил Россию в дезинформации, кибератаках и дестабилизации ситуации в Украине, призвав Россию к деэскалации конфликта. К такому заявлению присоединились и другие страны.

По словам постоянного представителя Украины при ООН Сергея Кислицы, Россия продолжает накапливать свои войска у границ Украины. Он отметил, что уже сосредоточено около 112 тысяч российских военных.

Он призвал не верить манипулятивным заявлениям России.

До этого российский постпред в ООН Василий Небензя заявил, что нет никаких доказательств агрессии России, а российские войска проводят учения на своей территории, а все остальное – это "русофобия и промывание мозгов украинцам".

После этого делегация России покинула заседание Совбеза ООН по Украине.

"Я хочу извиниться перед членами Совета и прошу не воспринимать мой уход как демарш те страны, которые будут выступать после того, как предоставите им слово. Я иду на встречу с генеральным секретарем в преддверии нашего председательства в Совете, которое начинается завтра. К сожалению, не могу перенести его в связи с графиком секретаря", - сказал Небензя.

Совет Безопасности ООН назначил дату проведения отдельного заседания по ситуации в Украине. Оно состоится 18 февраля.