Хаос в Оттаве. Канадский протест против прививок

В Канаде тоже недовольны карантинными мерами, а протесты грозят перерости в беспорядки и погромы. Новые требования, послужившие поводом для акций протеста, начали действовать 15 января. Теперь все дальнобойщики, занимающиеся перевозкой грузов из США в Канаду, должны быть вакцинированы — в противном случае им после въезда в страну необходимо две недели находиться на самоизоляции. Водители, недовольные этими мерами, 23 января начали автопробег в Оттаву, требуя их отмены.

Конвой свободы

Акция получила название Конвой свободы. По мере продвижения в сторону столицы к дальнобойщикам присоединялись их сторонники на личных автомобилях; одновременно в интернете начался сбор средств в их поддержку — за несколько дней дальнобойщикам пожертвовали девять миллионов канадских долларов.

29 января водители начали акцию в центре Оттавы. В центре города собрались десятки тысяч протестующих — они требовали уже не только отмены карантина для непривитых дальнобойщиков, но и отказа от других действующих в Канаде антиковидных ограничений. Протестующие также начали высказываться против политики правительства в целом.

After explaining to these less than fine Canadians of the hallowed grounds upon which they trode, this was their reaction in the name of Freedom. Unsat! pic.twitter.com/Mk7VVLsfxo