Хаос в Оттаве. Канадский протест против прививок

В Оттаве несколько дней продолжается масштабная акция протеста дальнобойщиков, недовольных ужесточением антиковидных правил.

В Канаде тоже недовольны карантинными мерами, а протесты грозят перерости в беспорядки и погромы. Новые требования, послужившие поводом для акций протеста, начали действовать 15 января. Теперь все дальнобойщики, занимающиеся перевозкой грузов из США в Канаду, должны быть вакцинированы — в противном случае им после въезда в страну необходимо две недели находиться на самоизоляции. Водители, недовольные этими мерами, 23 января начали автопробег в Оттаву, требуя их отмены.

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Конвой свободы

Акция получила название Конвой свободы. По мере продвижения в сторону столицы к дальнобойщикам присоединялись их сторонники на личных автомобилях; одновременно в интернете начался сбор средств в их поддержку — за несколько дней дальнобойщикам пожертвовали девять миллионов канадских долларов.

29 января водители начали акцию в центре Оттавы. В центре города собрались десятки тысяч протестующих — они требовали уже не только отмены карантина для непривитых дальнобойщиков, но и отказа от других действующих в Канаде антиковидных ограничений. Протестующие также начали высказываться против политики правительства в целом.

After explaining to these less than fine Canadians of the hallowed grounds upon which they trode, this was their reaction in the name of Freedom. Unsat! pic.twitter.com/Mk7VVLsfxo — Cmdre Steven Thornton (@S_Thornton_332) January 29, 2022

Агрессивный протест

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо назвал протестующих маргиналами, подчеркнув, что 90% из 120 тысяч канадских дальнобойщиков полностью вакцинированы. После начала акции в Оттаве он и члены его семьи покинули резиденцию в центре столицы по соображениям безопасности. Где он находится, не сообщается, известно лишь, что он остается в городе.

Многие предприятия в центре Оттавы из опасений за безопасность работников закрыты, а сотрудники компаний, которые продолжают работать, сталкиваются с агрессией и угрозами. Власти полагают, что акция будет продолжаться как минимум в течение недели.

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Мэр Оттавы Джим Уотсон заявил, что некоторые протестующие терроризировали сотрудников бесплатной столовой после того, как им отказали в обслуживании в ресторанах из-за отказа надеть маску.