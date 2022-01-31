В США и ЕС работают над новыми санкциями против РФ

Американские санкции нацелены против российской элиты, а европейские санкции "будут касаться как персоналий, так и экономических, торговых и финансовых моментов".

США разработали пакет санкций против России, направленный на представителей элиты в случае полномасштабного вторжения РФ в Украину. Об этом заявила представитель Белого дома Джен Псаки в понедельник, 31 явнаря.

"Я могу подтвердить, что мы разработали конкретные пакеты санкций как в отношении представителей российской элиты, так и членов их семей, на случай, если Россия вторгнется в Украину. Эти усилия проводятся в координации с нашими союзниками и партнерами. Многие из этих людей играют роль в принятии правительственных решений, некоторые из них являются "особо уязвимыми мишенями", поскольку имеют тесные и финансовые связи с Западом", - сказала Псаки.

В то же время Евросоюз работает над новым пакетом санкций против России, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии Валдис Домбровскис в понедельник, 31 января.

"Пакеты санкций (против РФ - ред.) разрабатываются. Они будут большими, серьезными, масштабными. Они будут касаться как персоналий, так и экономических, торговых и финансовых моментов", - сказал Домбровскис.

По его словам, сейчас он не может раскрыть все подробности пакета санкций, однако отметил, что ограничения будут масштабными.

В свою очередь премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин не преувеличивает угрозу вторжения России.

"Действительно, сегодня достаточно высока угроза со стороны РФ в связи с накоплением войск (на границе Украины - ред.). Мы не преувеличиваем эту угрозу, но понимаем, что скопление войск еще не означает формирования ударных группировок", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что у украинских военных разработаны и план обороны, и планы для отдельных операций, но они имеют гриф "Секретно".

Ранее СМИ писали, что США подготовили санкционный список россиян. Кроме санкций против экономики России, на случай нападения на Украину, в США также подготовили персональные санкции, узнали СМИ.

Также глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС готовится к возможной остановке поставок газа из РФ. Среди возможных партнеров Европы по поставкам природного газа указаны США, Катар и Азербайджан.