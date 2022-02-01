Глава МИД Британии отменила свой визит в Украину

Лиз Трасс сообщила, что заболела коронавирусом за несколько дней до запланированной поездки в Киев.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс отменила свою поездку в Украину из-за заражения коронавирусом. О положительном тесте Трасс сообщила вечером в понедельник, 31 января в Twitter.

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"Сегодня вечером получила положительный результат теста на COVID. К счастью, у меня было три прививки, так что я буду работать из дома. Пока иду на самоизоляцию", - написала она.

Как сообщалось, на эту неделю планировался ее приезд в Украину. Целью визита Лиз Трасс, по ее словам, должно было быть выражение британскими властями поддержки Украине.

В то же время на текущую неделю запланирован визит главы британского правительства Бориса Джонсона.