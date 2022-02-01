Метеорологи зафиксировали две рекордные молнии

Одна из них протянулась на 768 километров, а вторая продолжалась более 17 секунд. Обе молнии были зафиксированы в 2020 году.

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) зарегистрировала рекордные по продолжительности и протяженности молнии. Об этом во вторник, 1 февраля, сообщила пресс-служба организации.

Как следует из сообщения, самая большая по протяженности молния зафиксирована 29 апреля 2020 года над южным побережьем США, она протянулась на 768 километров. Это почти на 60 км превышает прежний рекорд - молнию в Бразилии 31 октября 2018 года.

Сама долгая молния зафиксирована в районе границы Уругвая и Аргентины 18 июня 2020 года, продолжительность составила 17,102 секунд. До этого рекордным считался показатель в 16,73 секунды, который был зарегистрирован в Аргентине во время грозы 4 марта 2019 года.

Ранее сообщалось, что в Китае молния 12 раз ударила в одно и то же место.

А в Бангладеш от удара молнии погибли 16 гостей свадьбы. Инцидент произошел когда гости плыли на лодке по реке.