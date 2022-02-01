США эвакуируют семьи американских дипломатов из Беларуси

В Госдепе заявили, что ситуация в регионе непредсказуема и распорядились семьям своих госслужащих покинуть страну.

Государственный департамент США отдал распоряжение членам семей американских госслужащих в Беларуси покинуть страну. Соответствующее заявление распространила в понедельник, 31 января, пресс-служба ведомства.

"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - говорится в заявлении ведомства.

Как отмечается в сообщении, на фоне необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности России у границы с Украиной граждане США в Беларуси или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе непредсказуема.

Также в Госдепе предупредили американцев о произвольном применении законов в стране и угрозе задержания.

Ранее Госдепартамент США приказал членам семей дипломатов покинуть Украину из-за роста угрозы вторжения со стороны России.

В МИД Украины решение о выезде американских дипломатов и членов их семей назвали преждевременным.