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США эвакуируют семьи американских дипломатов из Беларуси
Государственный департамент США отдал распоряжение членам семей американских госслужащих в Беларуси покинуть страну. Соответствующее заявление распространила в понедельник, 31 января, пресс-служба ведомства.
"Государственный департамент 31 января 2022 года отдал распоряжение членам семей государственных служащих уехать", - говорится в заявлении ведомства.
Как отмечается в сообщении, на фоне необычной и вызывающей обеспокоенность военной активности России у границы с Украиной граждане США в Беларуси или желающие туда поехать должны принять во внимание, что ситуация в регионе непредсказуема.
Также в Госдепе предупредили американцев о произвольном применении законов в стране и угрозе задержания.
Ранее Госдепартамент США приказал членам семей дипломатов покинуть Украину из-за роста угрозы вторжения со стороны России.
В МИД Украины решение о выезде американских дипломатов и членов их семей назвали преждевременным.