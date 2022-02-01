В Германии задержаны подозреваемых в убийстве двух полицейских

Жертвами убийства стали 24-летняя женщина, проходившая стажировку в ходе обучения на комиссара полиции, и ее 29-летний коллега.

На западе Германии задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве двух полицейских, совершенном ранее в тот же день. Об этом стало известно в понедельник, 31 января.

Указано, что один из подозреваемых – 38-летний Андреас Йоханнес Ш. связался с полицией через своего адвоката и вскоре был задержан неподалеку от места жительства в городке Зульцбах в федеральной земле Саар. Второй предполагаемый преступник – 32-летний мужчина – был задержан чуть позже, не оказав сопротивления. Вопрос об их аресте решит суд позже во вторник.

Оба задержанных пока не дали никаких показаний. Следствию предстоит выяснить, каким образом они связаны с убийством. В ходе обысков "нескольких объектов" было найдено огнестрельное оружие, однако пока неизвестно, были ли убиты полицейские с его помощью.

По данным полиции, задержанные состоят в дружеских отношениях друг с другом. На месте преступления были найдены документы одного из подозреваемых.

Напомним, преступление было совершено утром в понедельник в округе Кузель федеральной земли Рейнланд-Пфальц. Его жертвами стали 24-летняя женщина, проходившая стажировку в ходе обучения на комиссара полиции, и ее 29-летний коллега. Они проводили дорожно-транспортный контроль в ночь на 31 января. Непосредственно перед убийством они сообщили по внутренней связи, что остановили автомобиль для проверки, и вскоре – о том, что началась стрельба.

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