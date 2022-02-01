Жертвами наводнения в столице Эквадора стали 11 человек

Городские власти также сообщили о 32 пострадавших. Развернута поисково-спасательная операция.

В эквадорской столице Кито 11 человек погибли из-за того, что сильный дождь затопил дорогу. Об этом накануне сообщила Национальная служба по управлению рисками и чрезвычайными ситуациями.

"В городе Кито провинции Пичинча из-за проливных дождей было зафиксировано наводнение, в результате которого дорога в Ла-Гаска была затоплена грязью. Число погибших достигло 11", – говорится в Twitter ведомства.

Городские власти также сообщили о 32 пострадавших. Развернута поисково-спасательная операция. В городе был зарегистрирован рекордный с 2003 года уровень осадков.

Накануне сообщалось, что проливные дожди в Бразилии привели к гибели 20 человек. В штате Сан-Паулу за несколько часов выпало около 115 мм осадков. Также ливни стали причиной паводков и оползней.