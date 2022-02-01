В Казахстане сменился спикер парламента

За избрание Нурлана Кошанова депутаты мажилиса проголосовали единогласно. Голосование было тайным.

В нижней палате парламента Казахстана – мажилисе – сменился спикер. Нурлан Нигматулин, занимавший эту должность с 2012 года с перерывами, подал в отставку. Его сменил бывший руководитель администрации президента Казахстана Ерлан Кошанов, сообщает Интерфакс во вторник, 1 февраля.

Указано, что за избрание Кошанова депутаты мажилиса проголосовали единогласно. Голосование было тайным, использовались бумажные бюллетени. Подсчет голосов вела специально созданная комиссия.

59-летний Кошанов был руководителем администрации президента Касым-Жомарта Токаева с 2019 года. Глава государства освободил его от этой должности 1 февраля.

Также сообщается, что Токаев назначил руководителем своей администрации Мурата Нуртлеу. В этот же день он освободил Нуртлеу от должности первого заместителя председателя Комитета национальной безопасности.

Напомним, на прошлой неделе Касым-Жомарта Токаева переизбрали на пост председателя правящей партии Нур Отан. Также состав политсовета партии был обновлен примерно на 55%.