Полномочия президента Армении официально прекращены

Внеочередные выборы президента Армении проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии.

Полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены. Это произошло после обнародования спикером парламентаАлен Симоняном соответствующего протокола, сообщается на сайте законодательного органа во вторник, 1 февраля.

"Принимая в основу заявление президента республики об отставке и руководствуясь статьей 142 Конституции и требованиями пункта 2 части 1 статьи 147 регламента Национального собрания (парламента – ред.), считать полномочия президента Республики Армена Саркисяна прекращенными", – говорится в заявлении Симоняна.

Внеочередные выборы президента Армении проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии. До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента. Президент страны избирается парламентом на семь лет. Одно и то же лицо может быть избрано президентом только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.

Напонмим, 23 января Армен Саркисян заявил о своей отставке. Основной причиной он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.