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Полномочия президента Армении официально прекращены
Полномочия президента Армении Армена Саркисяна официально прекращены. Это произошло после обнародования спикером парламентаАлен Симоняном соответствующего протокола, сообщается на сайте законодательного органа во вторник, 1 февраля.
"Принимая в основу заявление президента республики об отставке и руководствуясь статьей 142 Конституции и требованиями пункта 2 части 1 статьи 147 регламента Национального собрания (парламента – ред.), считать полномочия президента Республики Армена Саркисяна прекращенными", – говорится в заявлении Симоняна.
Внеочередные выборы президента Армении проводятся не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней после открытия вакансии. До этого исполнять обязанности главы государства будет спикер парламента. Президент страны избирается парламентом на семь лет. Одно и то же лицо может быть избрано президентом только один раз. Право на выдвижение кандидата имеет как минимум одна четверть от общего числа депутатов.
Напонмим, 23 января Армен Саркисян заявил о своей отставке. Основной причиной он указал отсутствие должных полномочий, не позволяющих главе государства влиять на коренные процессы внешней и внутренней политики.