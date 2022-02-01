РФ давала знаки о готовности прекратить поставки газа в Европу - Боррель

Заверения России о том, что поставки газа будут гарантированы, и на них не повлияет ситуация вокруг Украины, "это хорошие новости", считает Жозеп Боррель.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что получал сигналы о готовности России прекратить поставки газа в Европу. Об этом он сказал в интервью телеканалу Дождь во вторник, 1 февраля.

"Да, такие знаки были. И это нас и беспокоило. Но пока все ограничивается словами и намерениями", - ответил Боррель на соответствующий вопрос.

По словам Борреля, заверения России о том, что поставки энергоресурсов будут гарантированы, и происходящее вокруг Украины никак не отразится на поставках газа, "это хорошие новости".

"Но к настоящему времени, даже если Россия говорит, что строго выполняет свои обязательства, она не увеличила поставки газа в момент, когда рынок напряжен, когда цены крайне высоки, и когда можно было бы ожидать, что основной поставщик приоткроет свои хранилища, чтобы успокоить рынок. До сегодняшнего дня этого не произошло", - добавил Боррель.

"Но если Россия говорит, что не собирается использовать газ как оружие, мы будем очень рады", - отметил дипломат.

Боррель также добавил, что в ЕС не обвиняют Россию в росте цен на энергоресурсы, этому способствовало множество факторов: восстановление экономики подтолкнуло спрос, производство возобновляемых источников упало из-за безветренной погоды, высокий спрос создавал и Китай.

Напомним, что ранее Газпром почти вдвое снизил поставки газа за рубеж. В первый месяц года поставки российского газа в дальнее зарубежье рухнули более чем на 41%.

Газпром не страшен. Первый газ из Венгрии

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet