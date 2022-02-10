Путин намерен добиваться от НАТО и США "гарантий безопасности"

Российский лидер заявил, что обстановка в мире становится все более напряженной, что требует дополнительных усилий для получения "исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для РФ".

Президент России Владимир Путин заявил, что из-за повышения уровня напряженности в мире намерен добиваться получения от США и НАТО исчерпывающих гарантий безопасности России. Об этом он сказал в четверг, 10 февраля, в приветствии сотрудникам и ветеранам МИД по случаю Дня дипломатического работника, передает ТАСС.

"Обстановка в мире становится все более турбулентной и напряженной. Это, безусловно, требует дополнительных настойчивых усилий по обеспечению стратегической стабильности и противодействию возникающим угрозам и вызовам, в первую очередь - добиваясь получения от США и их натовских союзников исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности нашей страны", - говорится в обращении Путина.

Он назвал актуальной работу по построению "справедливого и стабильного многополярного миропорядка".

Кроме того, Путин отметил, что "в полной мере сохраняет свою актуальность последовательная, системная работа по упрочению верховенства международного права и центральной координирующей роли ООН, по построению справедливого и стабильного многополярного миропорядка".

Напомним, накануне Россия выдвинула новое условия для деэскалации вокруг Украины, потребовав убрать из Украины всех иностранных военных и завезенное оружие, а также прекратить учения Украины с НАТО.

Перед этим президент Франции Эммануэль Макрон посетил Москву и после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что добился остановки эскалации ситуации вокруг Украины.