В Белом доме опровергли подготовку эвакуации американцев из Украины - СМИ

Чиновник из Белого дома заявил, что там проводят планирование массовой эвакуации американских граждан из Украины.

В Белом доме заверяют, что не готовят план на случай массовой эвакуации американцев из Украины. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на представителя американской администрации.

"Мы постоянно оцениваем меняющуюся ситуацию с безопасностью и готовимся к ряду непредвиденных обстоятельств, как мы всегда это и делали, но для ясности: мы не проводим планирование массовой эвакуации американских граждан из Украины", - отметил чиновник из Белого дома.

Вместе с тем, представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что перебрасываемые в Европу военные США в случае, если это потребуется, могут помочь в эвакуации американских граждан, не появляясь при этом на украинской территории.

По его словам, они могли бы оказать некоторую поддержку эвакуации, находясь на польской стороне границы.

Напомним, издание The Wall Street Journal сообщало, что в Белом доме одобрили план, согласно которому войска, находящиеся в Польше, помогут американским гражданам с эвакуацией из Украины. В ближайшие дни на границе Польши с Украиной якобы начнут устанавливать контрольно-пропускные пункты и палаточные лагеря.