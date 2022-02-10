Шутка об изнасиловании от Путина: Реакция США на "терпи, моя красавица"

Слова российского главы вызвали у Белого дома не восхищение, а возмущение.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала слова президента России Владимира Путина. Говоря об Украине последний сказал: "Нравится, не нравится – терпи, моя красавица". Многие, в том числе США, оценили слова как шутку об изнасиловании.

Псаки рассказала о реакции Белого дома на заявления Путина во время брифинга.

Напомним, что Путин решил неудачно пошутить, когда комментировал якобы отказ Украины от выполнения Минских соглашений. Он сказал: "Ну нравится, не нравится – терпи, моя красавица". В контексте сказанного слова Путина восприняли как шутку об изнасиловании Украины.

Псаки сказала, что любая шутка об изнасиловании вызовет возмущение у всех сотрудников администрации американского президента Джо Байдена. И это независимо от того, звучит ли она от иностранного или американского чиновника.

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"Отмечу также, что мы никогда не сдерживали своих реакций по поводу воинственной риторики и неправдивости некоторых заявлений, исходящих из уст президента Путина и представителей российского руководства. И, конечно же, эта шутка не вызывает у нас восхищения", – подчеркнула пресс-секретарь.

Однако она не ответила, контактировал ли Вашингтон с Москвой по данному поводу.

Напомним, ранее на "терпи, моя красавица" отреагировал президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что именно от терпения страны зависит эскалация, и терпение Украины важно не только самой стране, но и Европе, и самим россиянам.

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