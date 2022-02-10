Почта

РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость-2022" вблизи Украины

Около украинской границы Россия и Беларусь начали крупные десятидневные военные учения.
 |  Автор: Шароди Диана
РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость-2022" вблизи Украины
РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость-2022" 10 февраля / EPA / UPG

Сегодня, 10 февраля, РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость-2022" у границ Украины. Они продлятся 10 дней. 

Читайте также: На Черниговщине начались интенсивные учения с противотанковыми комплексами NLAW

Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ. 

Сообщается, что некоторые этапы российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022" будут проходить, в частности, вблизи украинских границ. 

"С 10 по 20 февраля на территории Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства проводится российско-белорусское совместное оперативное обучение "Союзная решимость-2022",

— сказано в сообщении Министерства обороны РФ. 

Ведомство заявляет, что основная цель этих учений — проведение якобы отработки задач по "прекращению и отражению внешней агрессии" во время ведения оборонительной операции, "противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства".

На данный момент известно, что в учениях задействованы органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ, которые совершили перегруппировку на расстояние около 10 тысяч километров и Вооруженных сил Беларуси.

Напомним, Путин намерен добиваться от НАТО и США "гарантий безопасности". Российский лидер заявил, что обстановка в мире становится все более напряженной, что требует дополнительных усилий для получения "исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для РФ".

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK