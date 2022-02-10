РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость-2022" вблизи Украины

Около украинской границы Россия и Беларусь начали крупные десятидневные военные учения.

| Автор: Шароди Диана

Сегодня, 10 февраля, РФ и Беларусь начали совместные учения "Союзная решимость-2022" у границ Украины. Они продлятся 10 дней.

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Об этом пишет пресс-служба Минобороны РФ.

Сообщается, что некоторые этапы российско-белорусских учений "Союзная решимость-2022" будут проходить, в частности, вблизи украинских границ.

"С 10 по 20 февраля на территории Республики Беларусь в рамках проверки сил реагирования Союзного государства проводится российско-белорусское совместное оперативное обучение "Союзная решимость-2022",

— сказано в сообщении Министерства обороны РФ.

Ведомство заявляет, что основная цель этих учений — проведение якобы отработки задач по "прекращению и отражению внешней агрессии" во время ведения оборонительной операции, "противодействию терроризму и защите интересов Союзного государства".

На данный момент известно, что в учениях задействованы органы управления, подразделения и воинские части Восточного военного округа РФ, которые совершили перегруппировку на расстояние около 10 тысяч километров и Вооруженных сил Беларуси.

Напомним, Путин намерен добиваться от НАТО и США "гарантий безопасности". Российский лидер заявил, что обстановка в мире становится все более напряженной, что требует дополнительных усилий для получения "исчерпывающих, юридически закрепленных гарантий безопасности для РФ".