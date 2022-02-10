Венгрия отказалась от дополнительных войск НАТО: "На это не согласимся"

Страна призывает сделать все для деэскалации обстановки, а также надеется на свою армию.

Венгрия отказалась размещать на своей территории дополнительные войска НАТО. Страна на это не согласится и ей это не нужно. В это же время она не верит в реальную угрозу российского вторжения, но за обстановкой следит тревожно. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью Euronews.

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По его словам, Венгрия боится новой холодной войны, а потому поддерживает дипломатическое решение разногласий, мол нужно сделать все, чтобы избежать наихудшего сценария.

"Мы должны вкладываться в диалог. Вот почему мы призываем, просим РФ и наших западных союзников, большие страны, сильные страны не терять надежды на мирное урегулирование", – сказал он.

Политик подчеркнул, что для небольших стран Центральной Европы, как Венгрия, насилие может быть крайне опасным.

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Говоря об отказе от размещения в Венгрии дополнительных войск НАТО, Сийярто отметил, что Будапешт не видит в этом смысла.

"Мы на это не соглашались и не согласимся, потому что у нас уже есть войска НАТО на территории страны – это венгерская армия… она находится в надлежащей форме, чтобы гарантировать безопасность… дополнительные войска нам не нужны", – заявил министр.

Вместе с этим он объяснил, почему Венгрия относится к новым санкциям против России критически. Они не работают и являются "провалом". Мол после введения ограничений объем торговли между РФ с Францией и Германией только увеличился. Потому перед введением новых санкций нужно проанализировать последствия уже введенных.

Напомним, ранее в НАТО раскритиковали идею "финляндизации" Украины.

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