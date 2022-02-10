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СМИ: МИД Британии подпишет законопроект о "самых жестких санкциях" против Кремля
Британия хочет применить против России санкции и уже готова принять законопроект на государственном уровне. Известно, что министр иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс на этой неделе подпишет законопроект о самых жестких санкциях против России.
Об этом пишет издание The Guardian.
Сообщается, что после подписания законопроект будет направлен в парламент. Известно, что ранее документ планировали подписать и легализовать еще до 10 февраля, однако по неизвестным причинам произошла задержка, и процедуру пришлось немного отложить.
"Наш новый законопроект по санкциям будет подписан министром иностранных дел на этой неделе и вскоре после этого будет представлен в парламенте",
- пишет издание The Guardian, ссылаясь на заявление МИД Британии.
Что именно есть в этом санкционном пакете - не сообщается, однако СМИ утверждают - в связи с агрессивными действиями России вблизи украинской границы это будет "самый жесткий" пакет санкций Великобритании против России.
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Напомним, усиленные поставки военного оружия в последнее время связаны с тем, что над Украиной нависла угроза вторжения со стороны России. Сообщается, что в течение прошлого года Минобороны Украины получило на свой баланс несколько интересных образцов колесной техники.