Ситуация вокруг Украины не так ужасна, как говорит Запад, - Турция

Громкие заявления Запада наносят ущерб Украине и никак не помогают в сдерживании угрозы

Ситуация вблизи украинских границ далеко не такая опасная, как об этом говорят на Западе. Такое мнение высказал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет Anadolu.

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"Ситуация не такая ужасная, как ее подают на Западе", - заявил он.

По словам турецкого дипломата, громкие заявления об неминуемой угрозе вторжения лишь вредят Украине, нанося удар по ее экономике. По его мнению, в данный момент нужно делать шаги в сторону деэскалации и возвращения к атмосфере доверия. Чавушоглу отметил, что Турция имеет хорошие отношения как с Украиной, так и с Россией, а потому выступает против нового противостояния в регионе.

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"Мы делаем шаги по деэскалации ситуации. Контакты со сторонами продолжаются. О части этих контактов общественность информируют", - сказал министр.

Напомним, президент Турции Эрдоган на прошлой неделе посетил Киев, где при участии глав двух государств были подписаны важные соглашения.

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