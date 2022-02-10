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НАТО предложило России провести новые переговоры по вопросу Украины

Представитель НАТО убежден, что переговоры с Россией по Украине - необходимый шаг.
 |  Автор: Шароди Диана
НАТО предложило России провести новые переговоры по вопросу Украины
НАТО предложило России провести новые переговоры по вопросу Украины / EPA / UPG

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг инициировал переговоры с Россией, чтобы обсудить вопрос по Украине. Чиновник направил главе МИД РФ Сергею Лаврову письмо с призывом провести новое заседание Совета Россия-НАТО.

Об этом заявил сам Столтенберг в ходе пресс-конференции с премьер-министром Британии Борисом Джонсоном.

Первым вопросом, который будет обсужден на встрече НАТО и России, будет вопрос безопасности Украины и целостности ее государственных границ.

"Сегодня утром я направил письмо министру иностранных дел России Сергею Лаврову. Продолжение заседаний Совета Россия-НАТО является важным для взаимного доверия", 

- заявил Столтенберг.

Кроме того, в Белом доме также заявили, что хотели бы развивать диалог с Россией как по "гарантиям безопасности", так и по вопросу недопущения эскалации конфликта на границе с Украиной. 

Напомним, депутата Киевсовета поймали на взятке, но он сбежал. Депутат Трубицын, по данным СМИ, вместе с сообщниками получил 1,5 млн грн взятки за разрешение на установление МАФов.

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